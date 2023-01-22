В Воронеже на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Пожарные справились с огнем за считанные минуты, но 44-летнего мужчину спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 22 января, ранним утром в Советском районе загорелась двухкомнатная квартира в доме № 9 на улице Маршака.

- В дежурную часть о пожаре сообщили в 7.03. На место ЧП выезжали девять наших специалистов на трех машинах. Пожар потушили в 7.12. В комнате 3х5м повреждены огнем домашние вещи и мебель на площади 7 квадратных метров, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

К сожалению, на пожаре не обошлось без жертв. В горевшей квартире обнаружили тело 44-летнего воронежца. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.

Напомним, в селе Прилепы Репьевского района поздним вечером 21 января загорелся дом, погиб его 60-летний хозяин.