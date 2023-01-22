На пожаре в селе Воронежской области погиб 60-летний мужчина

В сгоревшем доме рухнула крыша, внутри обнаружили тело хозяина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 21 января, поздним вечером в селе Прилепы Репьевского района на улице Центральной загорелся жилой дом.

- Звонок о ЧП поступил в 23.51. На место возгорания выезжали две пожарные машины с восемью нашими сотрудниками. Огонь потушили уже в воскресенье, 22 января, в 00.29. В жилом доме 10х12 метров пламя уничтожило крышу. Она обрушилась внутрь. К сожалению, не обошлось без жертв. На пепелище обнаружили тело 60-летнего хозяина дома. Причину пожара еще предстоит установить, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.