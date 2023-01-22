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НовостиПроисшествия22 января 2023 7:30

В Воронежской области ночью водитель «МАЗа» опрокинул грузовик и погиб

Многотонная махина врезалась в отбойник и перевернулась набок
Юрий КОЗЛОВ
"КамАЗ" опрокинулся набок.

"КамАЗ" опрокинулся набок.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 22 января, в 1.35 в Острогожском районе на 72 километре дороги Воронеж-Луганск случилась трагедия. 34-летний житель Белгородской области, руливший «МАЗом», не справился с управлением и врезался в отбойник. Грузовик опрокинулся. Водитель умер до приезда скорой.

Спасти водителя от смерти не удалось.

Спасти водителя от смерти не удалось.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Дорога после ДТП.

Дорога после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 21 января в 18.50 в Бобровском районе 57-летний водитель «Лады» врезался в затормозивший «КамАЗ». Погиб он сам и его ровесница, сидевшая рядом, еще двое пассажиров попали в больницу.