В Воронежской области ночью водитель «МАЗа» опрокинул грузовик и погиб

"КамАЗ" опрокинулся набок.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В воскресенье, 22 января, в 1.35 в Острогожском районе на 72 километре дороги Воронеж-Луганск случилась трагедия. 34-летний житель Белгородской области, руливший «МАЗом», не справился с управлением и врезался в отбойник. Грузовик опрокинулся. Водитель умер до приезда скорой.
Спасти водителя от смерти не удалось.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Дорога после ДТП.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Напомним, 21 января в 18.50 в Бобровском районе 57-летний водитель «Лады» врезался в затормозивший «КамАЗ». Погиб он сам и его ровесница, сидевшая рядом, еще двое пассажиров попали в больницу.