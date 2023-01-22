В Воронежской области в ДТП с «КамАЗом» погибли два человека

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 21 января, на 34 километре трассы «Дон» в Бобровском районе 57-летний житель Бутурлиновского района, руливший «девяткой», не успел вовремя среагировать на торможение ехавшего впереди «КамАЗа». Шофер грузовика пропускал встречную машину, поворачивавшую налево, на заправку. «Лада» врезалась в заднюю часть грузовика.

Удар был таким сильным, что водитель и его 57-летняя пассажирка, жительница Воробьевского района, погибли на месте ДТП, до приезда скорой. Еще двух человек, ехавших в «Ладе», пришлось вытаскивать из машины с помощью спецоборудования подъехавшим сотрудникам МЧС. 34-летний и 35-летняя жители Воробьевского района попали в больницу.

Капот "Лады" основательно погнуло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 21 января в Воронежской области случилось 66 ДТП, из них в Воронеже – 43, на дорогах в районах – 19, на федеральных трассах – 4. В шести авариях четыре человека погибли, пять получили травмы. Автоинспекторы задержали 17 пьяных водителей и еще 12 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.