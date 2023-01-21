СК возбудил уголовное дело после отравления семьи угарным газом под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

Воронежские следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших отравление семьи угарным газом (ч.1 ст.238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКе 21 января.

Трагедия произошла в Семилуках ночью 20 января 2023 года. 48-летний мужчина и трое детей - 12-летний мальчик и девочки 8 и 17 лет - доставлены с признаками отравления угарным газом в райбольницу. Утечка произошла в их квартире на улице 8 Марта.

- Пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в следственном управлении.

Также правоохранители дадут правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту дымоходных и вентиляционных каналов.