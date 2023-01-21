Семья отравилась угарным газом в доме под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

21 января в Семилуках случилось ЧП. Отравилась угарным газом семья из 4-х человек. Они проживали в доме № 5 по улице 8 Марта. Они были госпитализированы в районную больницу. Об этом на своей странице во ВКонтакте написал глава муниципалитета Геннадий Швырков.

Он уточнил, что по информации из газовой службы 7 квартир из 9 не заключили договор на обслуживание газового оборудования и не пустили специалистов в помещение для проверки на предмет корректной работы оборудования. Среди них и квартира, в которой произошла трагедия.

После этого и. о. главы администрации Семилук Илья Трепалин с представителями отдела ЖКХ вручил собственникам квартир памятки с просьбой явиться в газовую службу для заключения договора.

- Я очень надеюсь, что сегодня собственники проявят сознательность и дадут специалистам привести в надлежащее состояние свое газовое оборудование. Прошу вас не допустить новой трагедии!, - подытожил Швырков.