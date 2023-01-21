В Воронеже из-за коммунальной аварии в Придонском изменили движение 3 маршрутов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Временно изменен путь следования трех автобусных маршрутов в Воронеже, которые курсируют от остановки «Придонской». Об сообщили в телеграм-канале «Город и транспорт» 21 января.

Неудобства связаны с прорывом на водоводе в Придонском. Там сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. До их окончания автобусы N 8, 17 и 60 в микрорайоне Придонской будут следовать до остановки "Школа", после чего выполнять разворот и следовать далее по маршруту.

- Это связано с тем, что проезд до конечной, определенной схемой движения, в настоящее время ограничен, - пояснили в управлении транспорта.

Напомним, в микрорайоне Придонской в районе дома № 17 по улице 232 Стрелковой дивизии поврежден водовод предположительно диаметром 300 мм. По сообщению пресс-службы РВК-Воронеж, на места работают специалисты водоканала. Они переключают потребителей на резервные линии, чтобы минимизировать количество домов, где нет воды.