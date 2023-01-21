Из-за коммунальной аварии в микрорайоне Придонской в Воронеже в домах пропала холодная вода

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Жители микрорайона Придонской рассказали об отсутствии холодной воды в квартирах в субботу, 21 января. «РВК-Воронеж» пояснили, что в колл-центр поступила заявка, связанная с выходом воды на поверхность в районе дома № 17 по улице 232 Стрелковой дивизии.

Специалисты выехали на место. И установили, что поврежден водовод предположительно диаметром 300 мм.

В настоящее время потребителей переключают на резервные линии, чтобы минимизировать количество домов, в которых потребуется приостановка водоснабжения на время восстановительных работ. Водоканал приносит извинения за временные неудобства. Абригада приложит все усилия, чтобы завершить ремонт скорее.