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НовостиОбщество20 января 2023 12:30

На очистные сооружения, загрязняющие Воронежскую нагорную дубраву, нагрянули с проверкой

В ней участвовали сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии, управления лесного хозяйства и Росреестра, а также работники прокуратуры Рамонского района
Олег КУЗНЕЦОВ
Сейчас лужа, образовавшаяся от сточных вод, замерзла.

Сейчас лужа, образовавшаяся от сточных вод, замерзла.

Фото: c телеграм-канала Эколог36.

На очистные сооружения МКП «Айдаровское ЖКХ» в Рамонском районе, с которых сточные воды вливаются в Воронежскую нагорную дубраву, нагрянули с проверкой сотрудники нескольких ведомств. Разбираться в причинах загрязнения приезжали, помимо профильного департамента природных ресурсов и экологии, представители прокуратуры Рамонского района, региональных управлений лесного хозяйства и Росреестра.

В ходе выезда провели осмотр очистных сооружений и места сброса сточных вод. Специалисты лаборатории провели их отбор для проведения химического анализа. Результаты исследований и экспертиз вместе с материалами проверки направят в прокуратуру Рамонского района.

Специалисты лаборатории отобрали пробы воды.

Специалисты лаборатории отобрали пробы воды.

Фото: c телеграм-канала Эколог36.

Напомним, в Рамонском районе новые очистные сооружения, призванные обеспечить централизованной канализацией село Чертовицы, на деле превратили в отстойник часть территории особо охраняемой Воронежской нагорной дубравы. Между тем, на них потратили 338 миллионов рублей.