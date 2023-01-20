На очистные сооружения, загрязняющие Воронежскую нагорную дубраву, нагрянули с проверкой

Сейчас лужа, образовавшаяся от сточных вод, замерзла. Фото: c телеграм-канала Эколог36.

На очистные сооружения МКП «Айдаровское ЖКХ» в Рамонском районе, с которых сточные воды вливаются в Воронежскую нагорную дубраву, нагрянули с проверкой сотрудники нескольких ведомств. Разбираться в причинах загрязнения приезжали, помимо профильного департамента природных ресурсов и экологии, представители прокуратуры Рамонского района, региональных управлений лесного хозяйства и Росреестра.

В ходе выезда провели осмотр очистных сооружений и места сброса сточных вод. Специалисты лаборатории провели их отбор для проведения химического анализа. Результаты исследований и экспертиз вместе с материалами проверки направят в прокуратуру Рамонского района.

Специалисты лаборатории отобрали пробы воды. Фото: c телеграм-канала Эколог36.

Напомним, в Рамонском районе новые очистные сооружения, призванные обеспечить централизованной канализацией село Чертовицы, на деле превратили в отстойник часть территории особо охраняемой Воронежской нагорной дубравы. Между тем, на них потратили 338 миллионов рублей.