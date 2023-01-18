Особо охраняемый лес под Воронежем превратили в отстойник за 338 миллионов рублей

В лесу образовалась огромная лужа из сточных вод. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В Рамонском районе новые очистные сооружения, призванные обеспечить центральным водопроводом село Чертовицы, на деле превратили в отстойник часть территории особо охраняемой Воронежской нагорной дубравы. Между тем, на них потратили 338 миллионов рублей. Об этом сообщили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Туда обратились обеспокоенные такой ситуацией жители Рамонского района.

Новые очистные сооружения сдали в эксплуатацию в 2017 году, их передали на баланс администрации Айдаровского сельского поселения. По проекту, очищенные до состояния технической воды стоки планировали сбрасывать по 1,2-километровому коллектору в реку Воронеж.

- Изначально эта затея была сомнительной. Ниже по течению расположены несколько пляжей, два санатория, один из водозаборов Воронежа. Малейший технологический сбой, и людям придется нырять в канализацию и пить из нее. Частный сектор, который составляет большую часть села, подключения к центральному водопроводу так и не дождался. На новых очистных сейчас завязаны лишь детский и взрослый санатории и одна пятиэтажка. Получается, что сотни миллионов рублей потрачены практически впустую. Для Чертовиц это абсолютно бесполезный объект, - считает местная жительница, создатель паблика «ЧертовицыLive» Кристина Галактионова.

Польза новых очистных сооружений для Чертовиц весьма сомнительна. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Новые очистные сооружения граничат с Воронежской нагорной дубравой, являющейся особо охраняемой природной территорией.

- Во время выездной проверки мы убедились в том, что так называемые очищенные сточные воды сбрасывают не в реку Воронеж, как предусмотрено проектом. Они скапливаются в ее прибрежной зоне, которая является частью дубравы. Среди деревьев образовалось целое болото, заполненное явно не технической водой. По информации из наших источников, стоки в дубраву поступают с превышением нормативов по химическим показателям. В частности, по содержанию азотных соединений. Да и по цвету они не похожи на техническую воду, - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

Стоки идут из этой трубы. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Сельские активисты уверяют, что власти планируют построить канализационную насосную станцию в санитарно-охранной зоне одного из местных водозаборов и подключить к очистным сооружениям еще несколько населенных пунктов Рамонского района. Коллектор длиной более 19 километров собираются проложить через нагорную дубраву, что может привести к вырубке тысяч деревьев.

- Нагрузка на очистные сооружения и объем сточных вод в этом случае вырастут в несколько раз. Воронежская нагорная дубрава в районе Барковой горы окончательно превратится в отстойник. Власти уже выбросили на ветер несколько сотен миллионов рублей. Они использованы максимально бездарно, во вред региону и его жителям. Новый более дорогостоящий проект этот вред многократно увеличит, - уверен Александр Гончаров.

Активисты Народного фронта отправили запрос в региональный департамент природных ресурсов и экологии, природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор о проведении детального аудита этих очистных сооружений. Также общественники просят власти отказаться от планов по подключению к ним новых населенных пунктов и строительству необходимой для этого инфраструктуры на землях Воронежской нагорной дубравы.