Воронежцев напугал громкий хлопок поздним вечером

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сразу несколько жителей ЖК «Цветной бульвар» вечером 19 января были напуганы громким хлопком и вспышкой света около 22.48. Звук был настолько сильным, что у большинства припаркованных машин сработала сигнализация.

- Что за хлопок был у 85-ой школы около 22:40? – пишет в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети "Вконтакте" одна из жительниц. - Укладывала ребенка, смотрела в окно, как вдруг раздался грохот, и окно и вся комната залились ярко-желтым светом.

- Рядом с жилым комплексом «Цветной бульвар» что-то взорвалось, даже через шторки был виден оранжевый свет (живу на 6 этаже), - подтвердил другой участник паблика.

Воронежцы предположили, что шуму наделала громкая петарда, которые нерадивые воронежцы зачастую запускают прямо в жилых кварталах.