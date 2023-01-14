Воронежцы возмущены запущенным во дворе фейерверком

скриншот из видео в паблике Мой и твой Воронеж

Жители Северного района Воронежа поделились в соцсетях видео запущенного возле одного из домов фейерверка. Так местные жители на улице Владимира Невского отметили Старый Новый год. Салют во дворе, в непосредственной близости от окон жилых квартир, возмутил горожан. Пост собрал более сотни комментариев.

- Как можно додуматься во дворе пускать, чуть ли не в квартиры - очень опасно и немало случаев печальных было, - отмечают воронежцы под роликом.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в новогодние каникулы власти вводили запрет на фейерверки и использование пиротехники