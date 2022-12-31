Еще один район Воронежской области отказался от салютов в Новогодние праздники

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Лискинском районе Воронежской области запретили пускать салюты во время новогодних праздников. Такое решение приняли местные власти в пятницу, 30 декабря и сообщили об этом в официальном телеграм-канале.

Ограничение вводится на время новогодних каникул – с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года, говорится в сообщении.

Ранее фейерверки запретили пускать еще в ряде районов региона – Грибановском, Терновском, Россошанском, Ольховатском, Кантемировском и др. А в Воронеже не разрешили взрывать даже петарды на площади Ленина, где расположена главная елка областного центра.