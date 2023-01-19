В Воронеже могут возродить ДК «Электроника»

Пока часть ДК "Электроника" находится в плачевном состоянии. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На встрече губернатора Александра Гусева и мэра Вадима Кстенина с инвестором Эдуардом Толоконниковым обсудили в том числе и вопрос будущего ДК «Электроника».

Мэр Воронежа попросил губернатора помочь с решением вопроса о будущем здания ДК, которое располагается рядом с парком «Дельфин» и сейчас находится в плачевном состоянии. Помещения дома культуры находятся в частной собственности, а руководство организации не выражает желания развивать или достойно содержать их. При этом Эдуард Толоконников высказал инициативу привести в порядок заброшенную часть здания и возродить его как культурно-досуговый центр.

– Поручу департаменту предпринимательства и торговли проработать вопрос, а также изучить и проанализировать деятельность предприятия, о котором идет речь, – резюмировал Александр Гусев.

Напомним, примерно с октября 2006 года дворец культуры «Электроника» представляет сюрреалистическую картину. С одной стороны, стандартный торговый центр с одной стороны, а с другой – нечто закрытое и заброшенное. Все входы в еще оставшиеся помещения ДК закрыты, сквозь окна видны картины разрухи. В курской корпорации «ГриНН», владеющей зданием, в 2020 году заявляли об отсутствии планов по приведению его заброшенной части в порядок.