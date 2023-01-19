В Воронежской области за неделю из-за гололеда попали в больницы 85 человек

Сейчас по улицам Воронежа нужно ходить очень аккуратно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 12 по 18 января в Воронежской области из-за гололеда получили травмы 789 человек. Из них госпитализация потребовалась 85 – то есть 10 процентам от общего количества. Такие данные сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

18 января в Воронеже шел ледяной дождь. Его последствия, как видим, уже отразились на числе травм на улицах.

Напомним, с 31 декабря по 9 января, в новогодние каникулы из-за гололеда пострадали 474 человека, 53 из них попали на больничные койки.

Кроме того, с 12 по 18 января в Воронежской области был 21 случай обморожения и еще 10 переохлаждений. 17 человек пришлось госпитализировать.

Для сравнения, в течение новогодних праздников было восемь обморожений и десять переохлаждений. Тогда в больницы попали 14 человек.