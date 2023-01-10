В Воронежской области за новогодние каникулы госпитализировали с обморожением восемь человек

В морозную погоду лучше одеваться как можно теплее. Фото: Евгения ГУСЕВА

В региональном департаменте здравоохранения предоставили данные по количеству жителей Воронежской области, ставших жертвами холодной погоды. Госпитализация потребовалась 14 нашим землякам. Было восемь случаев обморожений. Еще 10 человек пострадали от переохлаждений.

Причиной травм стали не только морозы, но и оттепели. Из-за гололеда пострадали 474 жителя Воронежской области. Большинству из них госпитализация не потребовалась, в больницы попали только 53 человека.

Всего с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года в медучреждения с различными травмами обратились 3 046 человек, из них 1 945 – в Воронеже.