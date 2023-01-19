В поселке под Воронежем сгорела баня

Сотрудники МЧС справились с пожаром в бане за считанные минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Утром в четверг, 19 января, в поселке Воля Новоусманского района на улице Советской загорелась баня.

- Звонок о пожаре поступил в 6.45. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили в 7.02. В бане 4х5 м. повреждены огнем парная, потолочное перекрытие и крыша на площади 4 квадратных метра. Пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 9 января в поселке Воля горело здание почты. Огонь повредил потолок. На пожаре также никто не пострадал.

Утром 19 января в Воронежской области случился еще один пожар в Калачеевском районе. В селе Хрещатое в переулке Тихий загорелся дом 6х10 метров.

- О пожаре сообщили в 7.12. На место ЧП также выезжали восемь наших специалистов на двух машинах. Пожар ликвидировали в 7.52. Внутри по всей площади дома обрушились потолок и крыша. Пострадавших не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.