В поселке под Воронежем горело здание почтамта

С пожаром на почте поселка Воля специалисты МЧС справились через 14 минут после вызова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 9 января, в поселке Воля Новоусманского района на улице Пески загорелось здание почты. О пожаре в дежурную часть МЧС сообщили в 15.34.

- На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух машинах. Пожар ликвидировали в 15.48. В здании 8х10м огонь повредил потолок на площади 10 квадратных метров. Пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

В тот же день в Борисоглебске на улице Матросовской загорелось трехэтажное здание 52х16м. О пожаре в МЧС сообщили в 17.22.

- В тушении огня участвовали девять наших специалистов, приехавших на место ЧП на трех пожарных машинах. Пламя погасили в 17.36. В помещении 4х7м огонь повредил потолок по всей площади. На этом пожаре также обошлось без пострадавших, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в ночь на 10 января в Воронеже случились три пожара, в двух из них пострадали женщины.