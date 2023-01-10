В Воронеже в двух ночных пожарах пострадали две женщины

Морозная ночь на 10 января для воронежских пожарных получилась жаркой. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Сразу три пожара случились в Воронеже в ночь на вторник, 10 января. На двух их них не обошлось без пострадавших.

В 00.53 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Железнодорожном районе на улице Хабаровской. Там загорелся четырехквартирный жилой дом 10х15 метров. В квартире № 1 5х7м пламя уничтожило крышу. Квартира № 2 той же площади сгорела полностью. В квартирах № 3 площадью 5х8м каждая рухнула крыша.

- Пожар ликвидировали в 1.52. В больницу отвезли 67-летнюю женщину, получившую ожоги, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В 4.59 поступил звонок о пожаре в Центральном районе в доме № 6 на улице Средне-Московской. Горела двухкомнатная квартира. Пожар потушили в 5.11. В комнате 3х4 метра огонь повредил домашние вещи.

- На этом пожаре также пострадала женщина. 49-летнюю хозяйку горевшей квартиры отвезли в областную клиническую больницу № 1 с отравлением продуктами горения, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В 3.17 вспыхнула однокомнатная квартира 6х3м в Левобережном районе в доме № 31 на улице Циолковского. Там огонь повредил мебель и домашние вещи. Из дома эвакуировали шесть человек, надев на них маски. Пламя потушили в 3.36. Госпитализация никому не потребовалась.