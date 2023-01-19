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НовостиПроисшествия19 января 2023 8:11

В Воронеже после столкновения с «Волгой» «Фольксваген» врезался в столб: пострадала 12-летняя девочка

Авария произошла на улице 9 Января
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя

18 января в 9.40 на улице 9 Января 75-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105, следовавший со стороны Газовой в направлении улицы Машиностроителей, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным «Фольксваген Тигуан». В итоге иномарка врезалась в столб. 12-летняя пассажирка иномарки получила травмы, ее доставили в больницу.

Как ранее писал VRN.KP.RU, вечером того же дня в столкновении «Киа» и «Фольксвагена» пострадал 11-летний ребенок