Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 января 2023 7:15

Под Воронежем в столкновении «Киа» и «Фольксвагена» пострадал 11-летний ребенок

Авария произошла в Ямном
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

Авария произошла вечером 18 января. Около 19.20 в селе Ямное Рамонского района 24-летний водитель на «Киа Оптима» нарушил правило расположения машины на проезжей части и врезался во встречный «Фольксваген Туарег», которым управлял 30-летний житель Семилук. В аварии пострадал 11-летний пассажир внедорожника, его доставили в больницу.

За 18 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 125 ДТП, в них пострадали семь человек.