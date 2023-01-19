Под Воронежем в столкновении «Киа» и «Фольксвагена» пострадал 11-летний ребенок

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

Авария произошла вечером 18 января. Около 19.20 в селе Ямное Рамонского района 24-летний водитель на «Киа Оптима» нарушил правило расположения машины на проезжей части и врезался во встречный «Фольксваген Туарег», которым управлял 30-летний житель Семилук. В аварии пострадал 11-летний пассажир внедорожника, его доставили в больницу.

За 18 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 125 ДТП, в них пострадали семь человек.