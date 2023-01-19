Праздничные новогодние представления в Воронеже посмотрели 86 тысяч человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже произошел бум на праздничные новогодние мероприятия. Перед Новым годом и на каникулах театрально-концертные организации посетили 86 тысяч человек – рост по сравнению с допандемийной статистикой составил более 20 % (так, в декабре 2019 - январе 2020 этот показатель составил 70 тысяч человек). Всего культурные учреждения провели более 200 новогодних представлений - спектаклей и концертов. Самыми посещаемыми стали театр оперы и балета, Воронежский концертный зал. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, впервые прошедший в этом году «Зимний уикенд» Маршакфеста посетили 3000 зрителей.

Зимний уикэнд посетили 3000 зрителей Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские музеи в новогодние дни провели 230 мероприятий (лекции, мастер-классы, выставки, тематические экскурсии и праздничные программы), на них пришли 18,7 тысяч человек - почти в два раза больше, чем в допандемийный период (10 тысяч человек в декабре 2019 - январе 2020). Наиболее посещаемыми стали художественный музей имени Крамского и дворцовый комплекс Ольденбургских.