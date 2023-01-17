Глава тарифного управления объяснил резкий рост платежей за отопление в Воронеже

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В квитанциях за декабрь жители Воронежской области увидели новые, значительно выросшие суммы за отопление. Причем не только из-за роста тарифов. Руководитель регионального департамента государственного регулирования тарифов Евгений Бажанов разъяснил, что с декабря по всей стране кроме тарифов изменился и объем потребления услуг.

Глава ведомства напомнил, что суммы в квитанциях зависят от наличия общедомового прибора учета тепловой энергии. Если его нет, то жильцы платят за отопление по нормативу, независимо от температуры за окном и объемов поданного тепла. Если же счетчик тепла есть, то плата за отопление рассчитывается, исходя из фактического потребления. И чем выше показания прибора учета, тем выше платеж.

Погода же в декабре была холоднее, чем в ноябре, что и отразилось на размере платежа:

- Отчетный период декабря, за который жилищные организации передавали показания был холоднее ноябрьского периода: -2,9 градуса против +2,9 градуса, - утверждает Бажанов. - В результате в декабрьском периоде потребление возросло к ноябрю на 24 %, но есть дома, где рост потребления составил более 50%.

По словам чмновника, разница в размере платежей месяц от месяца может быть существенной и зависит от множества причин кроме погоды. Это и количество дней в отчетном месяце, и особенности работы внутренних инженерных сетей, и нарушение наладочных мероприятий внутри дома и неправильная работа регуляторов температуры. Поэтому в каждом случае надо разбираться в причинах с привлечением сотрудников УК.