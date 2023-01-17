В Воронеже из-за крещенских купаний перекроют движение на нескольких улицах

Мэрия Воронеже сообщила, что из-за крещенских купаний в центре города, а также в Железнодорожном районе, с вечера 18 января планируют изменения в системе движения автотранспорта.

18 января с 22.00 до 6.00 19 января закроют движение транспорта:

– по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (от улицы Чернышевского до улицы Большой Стрелецкой и от улицы Большой Стрелецкой до переулка Бауманского),

– улицам Таранченко и Декабристов (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской),

– улице Карла Маркса (от улицы Декабристов до улицы Софьи Перовской)

– по улице Суворова (от улицы 25 Января до дома № 96 по улице Суворова).

С 17.00 18 января до 6.00 19 января запретят парковку машин на улицах:

– Фридриха Энгельса (от дома № 14в/1 до дома № 14в/2 – вдоль Благовещенского кафедрального собора);

– Софьи Перовской (от ул. Большая Стрелецкая до улицы Володарского);

– Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Коперника и в обратном направлении);

– Освобождения Труда (от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Крестьянской);

– Дарвина (от дома № 2А по улице Дарвина до улицы Лесной Поселок);

– переулке Ольховом (от дома № 9А по переулку Ольховому до Ленинского проспекта).

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже обустроят 9 мест для крещенских купаний.