В Советском и Коминтерновском районах Воронежа снизили давление холодной воды

Фото- пресс-центр ЖКХ

В диспетчерскую службу УК Советского района и Группы компаний УК Коминтерновского района собственники квартир массово жалуются на слабый напор или полное отсутствие холодной воды. За 6 последних дней специалисты приняли около 300 звонков. Люди жалуются на тонкие струйки воды, текущие из кранов. Ночью ресурса нет совсем. При этом в домах с центральным горячим водоснабжением проблем с напором нет.

Как пояснили в пресс-центре ЖКХ, при обследовании и замере давления холодной воды на вводах в дома, специалисты УК отмечают сниженные параметры от поставщика ресурса. Давления не хватает на верхних этажах многоэтажек, где по проектам зданий не предусмотрено наличие повысительных насосов.

В Советском районе жалуются жители домов по ул. Пеше-Стрелецкая, Домостроителей, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, Космонавта Комарова, Писателя Маршака, Южно-Моравская, Любы Шевцовой, Юлюса Янониса, пр. Патриотов, Молодогвардейцев.

В Коминтерновском районе звонки в диспетчерскую идут с МКД по ул. Машиностроителей, Торпедо, Варейкиса, 9 Января, Карпинского, Керамическая, Беговая, Шишкова, Лидии Рябцевой, Торпедо, 45 Стрелковой Дивизии, пр. Труда и Московскому пр.

В пресс-центре ЖКХ не исключают, что заявки могут говорить об утечке на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения, либо у поставщика ресурса появились неполадки с насосным оборудованием в районах.