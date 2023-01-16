Коронавирус в Воронежской области на утро 16 января: 40 человек заболели, 1 умер

Случаев тяжелого течения коронавируса по-прежнему немало. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи предоставили данные по заболеваниям коронавирусом на утро понедельника, 16 января. За сутки заразились 40 жителей Воронежской области, шесть из них попали в больницу. Примерно столько же заболели и на начало дня 15 января – 39.

Не обошлось на этот раз без смертельных случаев. Умер от осложнений коронавируса один человек. Еще 21 житель Воронежской области выздоровел.

На данный момент больше опасений вызывает эпидемия более привычного гриппа. За первую неделю 2023 года эту заразу, а также ОРВИ подхватили 4 778 жителей Воронежской области.