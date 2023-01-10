В Воронежской области на 63 процента снизилось число заболеваний гриппом и ОРВИ

При повышении температуры лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первую неделю 2023 года в Воронежской области резко снизилось количество заболеваний гриппом и ОРВИ. Со 2 по 8 января подхватили эти вирусы 4778 человек, в том числе 2478 детей до 14 лет. 74 процента заболеваний – это именно грипп, а не ОРВИ. Число заражений на 63,7 процентов меньше, чем за предыдущую неделю, с 26 декабря по 1 января. Тогда, напомним, заболели 13 288 жителей Воронежской области.

Впрочем, такое резкое снижение санитарные врачи объясняют новогодними праздниками и школьными каникулами, которые многие предпочитают проводить дома. А вот по итогам первой рабочей недели 2023 года заболеваемость, скорее всего, резко поднимется вверх.

Специалисты Роспотребнадзора советуют для профилактики есть больше фруктов и овощей, содержащих аскорбиновую кислоту (лимоны, апельсины, яблоки, свежую и квашеную капусту), принимать витамины. Ну и не забывать надевать маски в людных местах. А, учитывая, что сейчас циркулируют весьма опасные инфекции, лучше не заниматься самолечением при симптомах заболевания, а сразу обращаться за помощью к врачам.