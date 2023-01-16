В Воронеже разыскивают пропавшую в Железнодорожном районе женщину

Татьяну Сафиулину разыскивают около суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Железнодорожном районе разыскивают 36-летнюю Татьяну Сафиулину, пропавшую в воскресенье, 15 января. Ее родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Татьяна ранее не пропадала, у нее есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж».

Приметы Татьяны: рост 170 сантиметров, худощавая, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы. Была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки, обута в бежевые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Татьяна, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).

Напомним, также разыскивают пропавшего в Северном микрорайоне 22-летнего парня двухметрового роста с пирсингом в носу.