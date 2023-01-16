Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 6:16

В Воронеже ищут пропавшего молодого человека ростом 2 метра с пирсингом в носу

Ярослав Ушаков пропал 15 января
Олег КУЗНЕЦОВ
Ярослава Ушакова нет дома около суток, но родственники уже беспокоятся.

Ярослава Ушакова нет дома около суток, но родственники уже беспокоятся.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

За помощью к полицейским и волонтерам обратились родственники пропавшего 22-летнего воронежца Ярослава Ушакова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Молодой человек жил один в Северном микрорайоне, ранее не пропадал. Однако 15 января внезапно перестал отвечать на звонки. Дома его нет.

Приметы Ярослава Ушакова: рост 200 сантиметров, худощавый, карие глаза, короткие темно-каштановые волосы, пирсинг в носу. Был одет в черную куртку, джинсы, обут в черные ботинки. Родственники предполагают, что он взял с собой темно-серый рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Ярослав, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).