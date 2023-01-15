Защитнице Воронежа "железной бабушке" Марии Колтаковой исполнился 101 год

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Защитница Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны, легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова отметила 101 день рождения. Мария Денисовна участвовала в Курской битве, в освобождении Воронежа, Рыльска, Курска, Житомира, Польши и Чехословакии. Сегодня она живет в Белгороде и продолжает поражать современников силой духа и своими рекордами. Например, в честь своего столетия установила свой 16-й рекорд, попавший в Книгу рекордов России: простояла на гвоздях без опоры 100 секунд.

Поздравляя ветерана, мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил:

– Вы остаётесь для нас примером силы духа, стойкости и жизнелюбия. Пройдя в молодости тяжелыми и героическими фронтовыми дорогами, Вам удалось сохранить энергию, оптимизм и любознательность, что помогло Вам стать 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России. Много лет, затаив дыхание, вся страна наблюдает за Вашими достижениями! В преддверии Дня освобождения Воронежа, стоит отметить Ваш неоценимый личный вклад в защиту нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

Глава города добавил, что для воронежцев Мария Колтакова является символом свободы и Победы, пожелав ветерану здоровья, активного долголетия и воплощения всего задуманного.

Кроме многочисленных медалей и орденов, Мария Денисовна удостоена также и памятного знака «Воронеж – город воинской славы».