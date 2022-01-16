Воевавшая за Воронеж «железная бабушка» отметила 100-летие, стоя на гвоздях

скрин-шот из Инстаграм героини

Мария Колтакова, известная как «железная бабушка», в свой день рождения установила очередной рекорд. 100-летие ветеран войны отметила, стоя на гвоздях, тем самым став 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Об этом ветеран сообщила в своем Инстаграме.

- 100 секунд, за каждый прожитый год жизни. Теперь в моей копилке 16 рекордов. И это еще не предел, - написала Мария Денисовна. - На достигнутом останавливаться не буду.

Гвардии старшина медицинской службы, участница Курской битвы и защитница Воронежа, которая вынесла с поля боя более 300 раненых, ставит рекорды в номинациях «в самом большом возрасте». Мария Денисовна бодра и активна как не всякие молодые. Ветеран, которую зовут «железной бабушкой», ставит новые рекорды каждый сезон. Мария Денисовна прокатилась на багги и слетала на реактивном самолете Л-29, поднялась в небо на планере и проехала на танке.

- Вам здоровья еще на 100 рекордов, - пожелали бабушке подписчики.