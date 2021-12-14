99-летняя «стальная бабушка» Мария Колтакова: «Полету на «Боинге» над Лондоном предпочла Воронеж»

Мария Колтакова. Фото из архива Марии КОЛТАКОВОЙ.

Мария Денисовна не любит рассказывать об одном и том же. Говорит, отвечу на все вопросы, но при условии, что они будут уникальными.

- Если же меня о чем-то уже спрашивали, пеняйте на себя: не скажу! - уверяет участница Курской битвы.

Но для «Комсомолки» 99-летняя белгородка сделала исключение. И про жизнь рассказала, и на вопросы ответила.

ИЗ ШКОЛЫ – НА ВОЙНУ

Мария Денисовна родилась 14 января 1922 года в Верхней Дубровке Петровского уезда Пензенского области. На тот момент у ее родителей Ирины Ефремовны и Дениса Семеновича подрастали старший сын Евгений и дочь Ефросинья. Когда Маше исполнилось восемь лет, семья перебралась на Кузбасс - в Белово. Отец работал на железной дороге, а мама все время отдавала домашнему хозяйству и детям, которых в общей сложности родилось восемь.

22 июня 1941 года Маша окончила школу. Поздравить ее пришли родные, и, когда сели за стол, по радио объявили, что фашисты напали на Советский Союз. Маша, как и все ее одноклассники, отправилась в военкомат, где девушек определили на курсы медсестер. Вот так мечтавшая стать врачом Мария в экстренных условиях начала обучаться профессии.

1942 год. Санинструктор 303-й Сибирской добровольческой дивизии Мария Шамаева. Фото из архива Марии КОЛТАКОВОЙ.

- «Споемте, друзья, ведь завтра в поход. Уйдем в предрассветный туман…», -

стук колес железнодорожного состава не мог заглушить песню, которую мы пели, покидая родной Белово в составе сформированной 303-й Сибирской добровольческой дивизии, - вспоминает Мария Денисовна. - Бабушка побелевшими губами шептала молитву «Живый в помощи». Отец, враз постаревший лет на десять, и мама, казалось, за одну ночь выплакавшая все слезы.

На фронте я видела, как гибнут однополчане. Но слез не было. Не было и страха, что погибну. Вновь и вновь бросалась на крики о помощи. Обрабатывала раны, бинтовала, оттаскивала в ближайшую воронку, искала хоть какое-то укрытие для раненых до прихода санитаров и опять бросалась на зов…

Часто бессонными ночами вспоминаю, как 8 сентября 1945 года приехала к родителям в Белово. Дома лежали две похоронки: одна на брата Евгения, вторая сообщала, что я погибла 19 декабря 1942 года в боях за Воронеж.

Родные уже знали, что дочь жива. Она им написала из госпиталя. Увидев похоронку на свое имя, Мария взяла ее и разорвала на мелкие клочки, добавив: «Значит, долго жить буду».

- Повидав родных, я отправилась работать на Западную Украину, где меня свела судьба с однополчанином Александром Колтаковым, с которым мы вместе служили в 121-й стрелковой дивизии. В 1946 году сыграли свадьбу. В качестве приданного у него были сын и дочь от первого брака, а затем после смерти сестры он привез троих ее детей. Первый наш ребенок, названный в честь мужа Сашей, умер, когда ему было два годика. Позже родилась дочка Люда. В 1971-м Александра не стало, и я спустя год переехала на его родину в Белгород. До выхода на пенсию в 1977-м трудилась в пенсионном отделе Октябрьского райисполкома. А после вплоть до 1985-го работала на витаминном комбинате старшим аппаратчиком цеха.

ДЕД МОРОЗ ИСПОЛНИЛ ЖЕЛАНИЕ

Интерес к прыжкам с парашютом у Марии Денисовны зародился еще в 1938 году. Ее любимый брат Женечка работал в школе учителем физкультуры и занимался парашютным спортом в аэроклубе, а 25 декабря 1938-го его призвали в армию. Он погиб в августе 1945 года (через три года после похоронки) во время войны с Японией при высадке десанта на остров Шумшу. Побывав в Беловежской пуще в 2014-м, Мария Колтакова загадала желание Деду Морозу - прыгнуть с парашютом. И посвятить свой первый прыжок брату.

- Мне захотелось оставить память о нем на земле. А для этого надо было подняться в небо, - рассказывает Мария Денисовна. - Спасибо моей верной помощнице Ольге Севериной, организовавшей это незабываемое событие. 12 сентября 2015 года на горе Узун-Сырт в Крыму небо было затянуто тучами. Хотя я всегда верила, что даже в самый ненастный день за тучами - солнце, никогда не думала, что это так красиво! Белоснежно-воздушные шапки облаков, иссиня-голубое небо, и мы с тандем-инструктором Дмитрием Бердниковым парим с еще не раскрывшимся парашютом, как птицы. Незабываемые ощущения!

Людей часто волнует один и тот же вопрос «Где я жила и чем занималась до 93 лет, пока не прыгнула с парашютом и обо мне заговорили все СМИ?». Отвечаю: в Белгороде. Жила спокойно, смотрела в окошко и старалась поддерживать физическую форму. Обязательная зарядка по утрам, включая приседания (несмотря на боль в суставах), пешеходные прогулки, скипидарные ванны, контрастный душ. И позитивное отношение к жизни. И главное - не забывать, что солнце, воздух и вода - наши добрые друзья! И движение, движение, движение! Движение - это жизнь! - уверена «стальная бабушка».

Идею полета на воздушном шаре ей предложила подруга Надежда Шахова. Она дала телефон президента Федерации воздухоплавания Белогорья Вадима Радченко, а тот подарил сертификат на полет с открытой датой. И 6 августа 2016 года на закате солнца вчетвером они пролетели над кукурузными полями Прохоровского района.

- А вот с установлением рекорда по картингу, который был зафиксирован 5 февраля 2018-го в белгородском спорткомплексе «Вираж», у меня с самого начала не заладилось. Я не имела представления, что и где нажимать. Опускались руки. Но в итоге полюбила этот вид спорта и не раз приезжала на трек, - делится наша героиня.

Затем 10 марта 2021 года «стальная бабушка» проехалась на танке по полигону воинской части в Валуйках. В этот момент ей было 99 лет 1 месяц и 25 дней.

10 марта 2021 года «стальная бабушка» проехалась на танке по полигону воинской части в Валуйках. Фото Светланы АФАНАСЬЕВОЙ/администрация Валуйского городского округа.

А 1 мая она приняла участие в гонках на багги по хребту горы Пикет в Сочи.

Поездка на багги на горе «Пикет», Сочи, 01.05.2021. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

На сегодняшний момент 15 достижений Марии Денисовны включены в Книгу рекордов России. Первый был зафиксирован в сентябре 2015-го, когда она прыгнула с парашютом с высоты 3000 метров. А спустя два года побила свое же достижение - увеличила высоту до 4200 метров.

Прыжок с парашютом в тандеме с Дмитрием Бердниковым на горе Узун-Сырт, высота 4200 м, 08.09.2017. Фото из архива Марии КОЛТАКОВОЙ.

ОТ «ПОЛЯ ЧУДЕС» ДО ПЕЙНТБОЛА

- Я была перед трудным выбором, где встречать 76-ю годовщину Дня Победы: в Москве, Белгороде или Воронеже. Перевесил Воронеж. Все-таки это город, откуда начинался мой боевой путь.

В Усмани Липецкой области я выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 и освоила новую программу дополненной реальности вместе с Героем России, военным летчиком подполковником Андреем Дьяченко, - рассказывает наша собеседница. - Как замечательно, что есть современные авиатренажеры, где ребята, мечтающие стать летчиками, могут попробовать свои силы и убедиться, что выбрали нужную профессию.

Авиатренажер СУ-34. 24.03. 2021. Фото пресс-службы Западного военного округа.

Я с удовольствием «полетала» в Воронеже и на СУ-34, и на пассажирском «Боинге-737». Когда пилот «Боинга» спросил, где бы я хотела пролететь и какие города увидеть: Нью-Йорк, Лондон или Париж, я ответила: «Воронеж, Чижовский плацдарм. И Задонское шоссе». И очень благодарна ему, что прошла фронтовыми дорогами юности.

Когда после Дня Победы мы приехали в Усмань на чемпионат России по планерному спорту, оказалось, что все полеты из-за неблагоприятных погодных условий отменены. И тогда мне предложили посмотреть соревнования по пейнтболу, которые проходили в Верхней Хаве. Я не знала, что такое «пейнтбол». Но стоять в стороне и наблюдать - это не мое. Прошла инструктаж, переоделась в спортивную форму и отстрелялась по полной. Теперь я знаю, что это такое, но повторять, скорее всего, не решусь.

Верхняя Хава, пейнтбол, 10.05.2021. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

Понятно, что такая героиня - нарасхват у телевизионщиков.

- Предложения поучаствовать в развлекательных шоу поступали и поступают до сих пор. Но это не мое. Отказываюсь, - продолжает Мария Денисовна. - На «Поле чудес» поехала из уважения к главному редактору Книги рекордов России Станиславу Коненко. Передача была посвящена Международному женскому дню 8 Марта. А все ее участники были рекордсменами этой Книги. Понравилась программа «Старше всех» с Максимом Галкиным. Очень приятно было получить от него ко дню рождения открытку и подарок.

«СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ»

Мария Денисовна часто общается с молодежью. Но одно дело говорить: «Играйте в шахматы», другое - «Прыгайте с парашютом». Впрочем, она считает, что ее пример полезен мальчишкам и девчонкам.

- Я предлагаю им посмотреть, на что способна бабушка в 99 лет, инвалид войны. И, думаю, им будет стыдно не попробовать себя в каком-то виде спорта. Даже присесть кто-то не может. Я никого не заставляю. Делаю это ради своих однополчан. Для меня это смысл жизни: показать, на что еще способна старая гвардия. Списывать нас со счетов рано.

Сама же уроженка Пензенской области на протяжении всей жизни берет пример с одного из самых известных летчиков-истребителей времен Великой Отечественной войны.

- Для меня идеалом был и остается Алексей Маресьев. Всегда должно быть позитивное отношение и хорошее чувство юмора. А еще мне помогает песня. Очень люблю петь.

Не раз поднявшись в небо и вдоволь накатавшись по земле, она не оставляет идею покорить морские просторы.

- Уже третий год Российский спортивный союз инвалидов и Сергей Потехин предлагают мне путешествие на паруснике. Но из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса оно откладывается. Было приглашение покорить Эльбрус в честь окончания Курской битвы. Но нужна была справка от врача, а кто мне ее даст? Поэтому просто 16 ноября этого года поднялась на реактивном самолете Л-29 с пилотом Асланом Царуевым и с высоты три тысячи метров полюбовалась и на Эльбрус, и на Казбек. Что же касается тяги к морю, то 1 мая этого года я с моими друзьями Егором Осиповым и Иваном Чуйко совершила увлекательное путешествие по акватории Черного моря в районе города Сочи на яхте. Мне очень понравилось. А вот на Северный полюс не планирую. Я, хоть и сибирячка, люблю, когда тепло.

Белгородские журналисты уверяют, что ей больше по душе обращение «стальная бабушка», нежели «железная». Мол, железо ржавеет, а сталь нет.

- Я не воспринимаю всерьез ни «железная», ни «стальная». Меня уже как только ни называют. Недавно услышала: «О, наша ретро-бабушка». Смеялась, - говорит Мария Денисовна.

С дочерью Людмилой, 12.04.2021. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

Тем, кто пристально следит за бурной деятельностью Марии Колтаковой, впору напевать слова из известной песни Высоцкого: «Сегодня она здесь, а завтра будет в Осло». Но все ее многочисленные поездки по России - результат труда так называемой группы поддержки:

- Моя дочь Людмила, член совета женщин Белгорода Оксана Климовцова, член координационного совета белгородской организации «Союз ветеранов Афганистана» Миша Кулабухов и член правления регионального отделения «Российского фонда мира» Ольга Северина - это команда, без которой я бы ничего не сделала. Они мои помощники и советчики. Все решения принимаем вместе. Дочь следит за моим питанием, сном, внешним видом, прической, маникюром, формой одежды - это ее заслуга. Оксана - за моим здоровьем, когда мы находимся в поездке. Она мой диетолог и медицинская помощь. Михаила в шутку называю «ординарец». Надежная опора и крепкое плечо в прямом смысле. Мы с ним на одной волне. Только я прошла Отечественную, а он Афганскую. Но тем для общения много. Понимаем друг друга с полуслова. А что касается подходящих песен, то мне больше по нраву: «Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути».

«ПРОШУ БЕРЕЧЬ ТО, ЧТО ЗАВОЕВАНО»

Марию Денисовну то и дело атакуют вопросами на тему грядущих рекордов. Она не сознается, но при этом не скрывает, что готовиться к новым свершениям:

- Конечно же, планы есть. Но им предшествует долгая и кропотливая работа. То, к чему я сейчас себя готовлю, требует регулярных тренировок. А график у меня напряженный. 9 декабря, например, в День героев Отечества, ездила в Прелестненскую школу открывать памятник, посвященный 20-летию кадетского движения в Прохоровском районе. Провела со школьниками урок мужества. Почитала им стихи. Ответила на вопросы. А 3 декабря была в Воронеже в Горожанкинском казачьем кадетском корпусе. Ребята подготовили такой хороший концерт, пели казачьи песни, танцевали, показывали приемы рукопашного боя.

Тот ритм, который выбрала Мария Денисовна в последние годы, просто поражает. Она и не думает останавливаться, хотя уже 14 января 2022-го разменяет вторую сотню. В заключение нашего разговора «стальная бабушка» Колтакова рассказала о том, как проводит уроки мужества для подрастающего поколения. В этом, собственно, вся она.

Прелестненская СОШ Прохоровского района, 12.04.2021. Фото Ольги СЕВЕРИНОЙ.

- Иногда, когда приезжаю в школу, где до этого никогда не была, смотрю на ребят и читаю в их глазах вопрос: «Ну что нам может рассказать эта столетняя бабушка?». Я начинаю с того, что понятно ученику любого возраста любой школы. Читаю стихи. О жизни. О войне. О друзьях. Их взгляды теплеют. У учителей на глазах слезы. Я вижу, что я для них уже своя. И тогда начинается настоящий разговор. Вопросы. Ответы. Фото на память. Объятия, поцелуи. Долгие прощания. Я оставляю каждому частичку своего сердца и прошу беречь то, что нами завоевано. Они обещают. Уверена, Россия в надежных руках!

СПРАВКА «КП»

Книга рекордов России аккумулирует отечественные достижения. Большая ее часть посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география. Они могут быть занесены в книгу только в том случае, если потенциальные рекордсмены на момент их установления были гражданами нашей страны.