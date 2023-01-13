В Воронеже на неопределенный срок перекроют часть Остужевского кольца

Работы по ликвидации коммунальной аварии на Остужевском кольце 12 января. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В связи с ликвидацией коммунальной аварии в районе Остужевского кольца перекроют часть дороги с 22.00 пятницы, 13 января. Автомобили не смогут проехать в районе здания № 156В по Ленинскому проспекту. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Откроют движение после ликвидации аварии.

Из-за перекрытия вынуждены будут скорректировать маршруты 24 автобусов. Как они будут ездить, смотрите здесь.

Также с 22.00 13 января будет отключат контактную сеть и приостановят движение троллейбуса № 11«ВАСО – Северо-восточный район (ост. «Школа»)».

Для автомобилей объезжать перекрытый участок можно через улицы Минскую, Переверткина, Зои Космодемьянской, Обручева, Землячки.

Схема временной организации движения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, канализацию в районе Остужевского кольца прорвало вечером 11 января. Примерно через сутки обнаружили точное место аварии. В ночь на 13 января время планируют на пятиметровой глубине извлечь разрушенные фрагменты коллектора и смонтировать 11 метров нового трубопровода.