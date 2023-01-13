Новый рельсовый автобус запустят по маршруту Воронеж – Белгород

Фото из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 14 января, из столицы Черноземья отправится новый рельсовый автобус по маршруту Воронеж – Белгород. Он будет работать весь год по субботам. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД 12 января.

Время в пути составит всего 3 часа 50 минут. Со станции Воронеж-1 состав будет отправляться в 06:50, в Белгород он прибудет в 10:40. Обратно автобус отходит в 18:20, в Воронеже он будет в 22:10.

Как отметили в ЮВЖД, рельсовый автобус РА-3 заменит предыдущий РА-2 на межобластном маршруте Воронеж – Белгород. Время в пути сократится на 20 минут. 14 января он доставит туристов и первых пассажиров на традиционный белгородский фестиваль вареников.