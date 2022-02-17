Рельсовый автобус Воронеж-Белгород начнет ездить в мае

Воронежские власти перенимают полезный столичный опыт внедрения рейсовых автобусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

На встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева и начальника ЮВЖД Павла Иванова обсудили новые маршруты пригородных пассажирских перевозок. В частности, стало известно, что так называемый рельсовый автобус (это, по сути, та же электричка, но скоростная) из Воронежа в Курск начнет ездить уже в марте. А в мае запустят аналогичный вид транспорта из столицы Черноземья в Белгород.

Напомним, тестовый рейс рельсового автобуса из Воронежа в Белгород уже был в сентябре 2021 года. Тогда такой необычный вид поезда, следовавший через Старый Оскол, добрался до соседнего областного центра за 4 часа 20 минут.

Вообще идея внедрения рельсовых автобусов призвана уменьшить время в пути. Сейчас от Воронежа до Белгорода на поезде можно доехать за 6-7 часов на обычном автобусе – за 4 – 4,5 часа. На новом виде транспорта путь займет 3 часа 40 минут. Существенно сократится и путь по железной дороге из Воронежа до Курска. Вместо пяти часов он займет три. Обеспечат этот выигрыш во времени новые составы серии РА-3 «Орлан», которые способны развивать скорость до 120 км/ч.

Кроме того, в планах железнодорожников пустить рейсовые автобусы до музея-усадьбы Веневитинова и Нелжи. Тем более, что есть хороший пример. Рейсовый автобус уже ездит в Воронежский заповедник.