На новогодних праздниках 641 воронежец вызывал скорую из-за отравления алкоголем

Во время новогодних праздников 641 житель Воронежской области обратился в скорую помощь из-за чрезмерного потребления алкоголя. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения 12 января.

Больше всего обращений было зафиксировано в столице Черноземья. Там в скорую звонили по поводу помощи 376 людям.

Также для сравнения в облздраве привели данные, что в предновогоднюю неделю таких граждан было 416, из которых 262 – в Воронеже.

Ранее медики поделились информацией о воронежцах, которые в праздники заболели гриппом или ОРВИ.