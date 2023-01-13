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НовостиОбщество13 января 2023 6:39

На новогодних праздниках 641 воронежец вызывал скорую из-за отравления алкоголем

Больше всего обращений было зафиксировано в столице Черноземья
Евгения ФРОЛОВА

Во время новогодних праздников 641 житель Воронежской области обратился в скорую помощь из-за чрезмерного потребления алкоголя. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения 12 января.

Больше всего обращений было зафиксировано в столице Черноземья. Там в скорую звонили по поводу помощи 376 людям.

Также для сравнения в облздраве привели данные, что в предновогоднюю неделю таких граждан было 416, из которых 262 – в Воронеже.

Ранее медики поделились информацией о воронежцах, которые в праздники заболели гриппом или ОРВИ.