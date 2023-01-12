В 17-ти домах Воронежа отключили отопление

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 17-ти многоквартирных домах Воронежа 12 января отключили отопление в связи с аварией неатеплотрассе. Батареи остыли в квартирах домов:

– ул. Солнечная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А;

– пер. Партизанский, д. 4, 8, 10;

– проспект Труда, д. 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66.

Отопление обещают дать после 15 часов. Как только систему наполнят, слесари УК приступят к регулировке.

Напомним, на Ленинском проспекте бригады "РВК-Воронеж" работают на аварийном канализационном коллекторе, из-за которого затопило Остужевское кольцо.