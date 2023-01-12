Только 26% воронежцев уверены в своей финансовой грамотности

В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.

Согласно данным опросов только четверть жителей Воронежской области уверенно оценивают свои знания по финансовой грамотности. В среднем по России этот показатель почти в два раза выше и составляет 47%.

Список составлялся на основе ответов жителей крупных российских городов о конкретных навыках: способности копить, вести семейный бюджет, инвестировать, разбираться в фондовом рынке, общем понимании, что происходит в экономике, налоговой системе, умении разбираться в финансовых документах, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктах, распознавать мошенничество.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Опрос показал, что только четверть жителей Воронежа чувствует себя комфортно в финансовых вопросах. При этом, когда речь заходит о конкретных знаниях, больше воронежцев сообщают о своих навыках. Так, например, личным бюджетом умеют управлять 77% участников опроса, 48% могут распознать обманные схемы, а 37% — формировать накопления».

В топ-10 регионов России попали города, в которых сумма показателей — процент жителей, положительно оценивающих свои финансовые навыки, — наибольшая. Согласно полученным данным, самыми финансово грамотными оказались жители Волгограда. Второе и третье место заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск. Далее в рейтинге расположились Хабаровск, Оренбург, Тюмень, Уфа и Ярославль.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Как показывают исследования, финансовые темы интересуют россиян. Любопытно, что граждане зачастую довольно высоко оценивают свои знания и навыки по отдельным аспектам, однако на вопрос, считают ли они себя в целом финансово грамотными, отвечают уже не так уверенно. В итоге в среднем 47% респондентов назвали себя финансово образованными. Повышение финансовой грамотности граждан России — одна из наших приоритетных задач. Мы рассчитываем, что доля уверенных в своих знаниях россиян будет стремительно расти».