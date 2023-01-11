В Воронеже зимой тарелка борща стоит дешевле, чем летом

Фото из архива КП Фото: Тимур ХАНОВ.

В январе 2023 года эксперты составили так называемый индекс борща. Напомним, специалисты берут традиционный набор продуктов для этого традиционного в России первого блюда на семью из четырех человек. В Воронеже в январе он стоит 115 рублей 18 копеек. По сравнению с декабрем 2022-го тарелка борща подорожала на 9 копеек. Месяцем ранее индекс составлял 115 рублей 9 копеек.

Оказалось, что зимой это русское блюдо обходится воронежской семье гораздо дешевле. Например, в августе борщ обходился в 134 рубля 36 копеек.

Воронеж – в пятерке самых экономных городов для любителей классического первого блюда. Дешевле тарелка борща стоит только в Саратове – 113,96, Нижнем Новгороде – 108,22 и даже Москве – 113,54. Для сравнения, тройка антилидеров рейтинга выглядит так: Анадырь – 376,74, Магадан – 314,73, Норильск – 254,23 рублей.

В Воронеже какие-то продукты незначительно подешевели, какие-то слегка поднялись в цене. Например, полкилограмма курятины обойдется хозяйке в 65 рублей, 350 граммов картофеля – 7 рублей, а 200 граммов капусты 3,6 рублей.