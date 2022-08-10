Тарелка борща в Воронеже в августе стоит дороже, чем в Москве и Саратове

Тарелка борща в столице Черноземья подорожала на один рубль Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе 2022 года по сравнению с июлем стоимость борщевого набора для приготовления известного блюда на семью из 4-х человек для воронежцев подорожала аж на целый рубль. Если в предыдущий месяц хозяйке надо было выложить за продукты 133 рубля 62 копейки, то сейчас 134 рубля и 36 копеек. В целом, можно сказать, что ключевые для нашего стола продукты подорожали не сильно. Актуальные данные опубликовала «Комсомольская правда» вместе с проектом «Индекс борща».

В среднем по России с июня кастрюля популярного супа подешевела на 23,5 рубля. Стоила она 198,51 рублей, а стала – 174,99.

В Воронеже, в принципе, ситуация не особенно изменилась за месяц. Хотя по ценам наш город оказался между Казанью и Смоленском, где борщ стоит 134,39 рублей и 133,5 рублей, соответственно. Но если в июне в столице Черноземья был борщевой набор самым дешевым в России, уступали мы только Волгограду (133,5 рублей), то сейчас супчик у нас дороже, чем даже в Москве (125, 29 рублей) и Санкт-Петербурге (129,94 рублей).

А вот абсолютным рекордсменом России по цене за тарелку борща в очередной раз становится Анадырь, город на крайнем северо-востоке России. Там порция на 4 человек обойдется в 473 рубля 59 копеек.

Кстати, специалисты рассчитывали стоимость борща, сделанного из самых дешевых продуктов, учитывая цены на ингредиенты. Рецептура у рассчитываемой для индекса кастрюли следующая: картофеля 350 грамм, капусты 200 грамм, лука 80 грамм, моркови 80 грамм, свеклы 130 грамм, чеснока 6 грамм, курятины 500 грамм, сметаны 100 грамм, черного хлеба 20 грамм.

В Воронеже за месяц успели подешеветь капуста, лук, морковь, курятина. И, наоборот, взлетела стоимость чеснока и сметаны.