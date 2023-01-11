Стали известны даты и время первых трех матчей воронежского «Факела» после зимнего перерыва

"Факел" в первых турах после зимнего перерыва встретится с аутсайдером, одним из лидеров и середняком. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В Премьер-лиге определились с календарем первых трех туром чемпионата после зимнего перерыва. «Факел» первый весенний матч проведет 3 марта в Воронеже. Наша команда 3 марта встретится с прямым конкурентом в борьбе за выживание в элитном дивизионе российского футбола – ФК «Химки». Игра начнется в 19.00. Напомним, что для прохода на стадион нужно оформить Карту болельщика. Как это сделать, смотрите здесь.

11 марта «Факел» на выезде померяется силами с московским «Спартаком», занимающим второе место. Пока все три матча с красно-белыми в нынешнем сезоне наша команда проиграла. Матч в Москве стартует в 16.30.

А ровно через неделю «Факел» примет ФК «Сочи», идущий на девятом месте. Первый матч в городе-курорте этих команд, напомним, завершился вничью – 1:1. Игра в Воронеже состоится 18 марта, начнется она в 16.30.

Напомним, ранее стали известны соперники «Факела» на сборах во время зимнего перерыва.