Стали известны пять соперников воронежского «Факела» в матчах на зимних сборах

Календарь зимних спаррингов "Факела" пока выглядит так. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Руководители «Факела» определились с соперниками по товарищеским матчам на зимних сборах, которые наша команда будет проводить в Турции.

На первом сборе в Белеке воронежский футбольный клуб померяется силами с двумя сербскими клубами. 19 января «Факел» встретится с командой «Спартак Суботица», четыре года назад выступавшей в Лиге Европы, а сейчас занимающей 11 место в местной Суперлиге. А 24 января сразится с одним из лидеров первой лиги - клубом «Графичар».

На втором сборе в Ларе «Факел» сыграет 30 января с болгарской «Славией», идущей в своей высшей лиге на пятом месте, а 8 февраля - с московским «Торпедо», замыкающем таблицу российской Премьер-лиги.

На третьем сборе пока известен только один соперник - казахстанский «Кайсар», один из лидеров первой лиги. Матч с клубом из ближнего зарубежья запланирован на 14 февраля.

Всего же на зимних сборах «Факела» планируют провести девяти товарищеских матчей. В календаре спаррингов возможны изменения.