Роман Береснев может стать новым главой Рамонского района Воронежской области

Фото - Правительство Воронежской области

Глава Подгоренского района Роман Береснев может занять аналогичную должность в Рамонском районе. Губернатор Воронежской области Александр Гусев на встрече с префектом предложил ему принять участие в конкурсе на замещение должности руководителя. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства 11 января.

Глава муниципалитета также рассказал Александру Гусеву о текущих темпах социально-экономического развития Подгоренского района.

Напомним, в конце 2022 года губернатор предложил действующему главе Рамонского района Николаю Фролову занять должность в исполнительных органах власти Воронежской области. Префект дал свое согласие и направил заявление о досрочном прекращении полномочий. А 10 января сообщили, что он будет занимать пост замруководителя департамента природных ресурсов и экологии региона.