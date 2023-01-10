Экс-глава Рамонского района перешел на работу в департамент экологии Воронежской области

Сегодня,10 января, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов по поручению губернатора Александра Гусева представил сотрудникам департамента экологии региона нового заместителя руководителя ведомства. Об этом сообщает телеграм-канал Эколог36.

Ранее занимавший должность главы Рамонского района Николай Фролов возглавил отдел государственного надзора и охраны объектов животного мира

В ходе встречи были подведены итоги работы отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира и КУВО «Охрана животного мира» за прошедший год, а также определены плановые задачи на 2023 год, поставленные перед новым руководителем.