Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 13:27

Экс-глава Рамонского района перешел на работу в департамент экологии Воронежской области

Николай Фролов стал заместителем руководителя ведомства
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня,10 января, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов по поручению губернатора Александра Гусева представил сотрудникам департамента экологии региона нового заместителя руководителя ведомства. Об этом сообщает телеграм-канал Эколог36.

Ранее занимавший должность главы Рамонского района Николай Фролов возглавил отдел государственного надзора и охраны объектов животного мира

В ходе встречи были подведены итоги работы отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира и КУВО «Охрана животного мира» за прошедший год, а также определены плановые задачи на 2023 год, поставленные перед новым руководителем.