Мобилизованный житель Воронежской области погиб в бою на Украине

Алексей Провоторов. Фото: с сайта администрации Грибановского района.

На Украине погиб в бою уроженец села Средний Карачан Грибановского района Алексей Провоторов. Его призвали в армию во время частичной мобилизации. О гибели земляка рассказали в районной администрации.

Алексей Провоторов во время срочной службы в армии участвовал в боевых действиях в Чечне. Там он получил три наградных знака: Участнику боевых действий», «За отличие в службе ВВ МВД России», «За службу на Кавказе». В администрации Грибановского района отметили, что и в СВО на Украине Алексей Провоторов показал пример верного товарища, храброго военнослужащего и настоящего патриота.

Церемония прощания с погибшим пройдет в храме святого Архистратига Михаила села Средний Карачан в среду, 11 января.

Напомним, глава Лискинского района Игорь Кирнос сообщил в своем телеграмм-канале о гибели на Украине двух земляков: водителя БМП Ивана Исаченко и разведчика-гранатометчика Андрея Пыркова.