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НовостиОбщество10 января 2023 12:53

Водитель БМП из Воронежской области погиб в зоне СВО в ЛНР

Иван Исаченко пал смертью храбрых в бою у поселка Чернопоповка. А рядовой Андрей Пырков – в сражении в Кременском районе ЛНР
Юрий КОЗЛОВ
Иван Исаченко.

Иван Исаченко.

Фото: телеграм-канал Игоря Кирноса.

28-летний водитель БМП мотострелкового батальона Иван Исаченко погиб в зоне специальной военной операции в бою в районе поселка Чернопоповка Луганской народной республики. О смерти земляка сообщил в своем телеграм-канале глава Лискинского района Игорь Кирнос.

Иван Исаченко не раз участвовал в боевых операциях, где проявил свою смелость и профессионализм.

Игорь Кирнос выразил соболезнования родным и близким Ивана Сергеевича.

Ранее глава Лискинского района сообщал о гибели рядового Андрея Пыркова. 29-летний разведчик-гранатометчик пал смертью храбрых в ходе СВО в Кременском районе Луганской области.

Андрей Пырков.

Андрей Пырков.

Фото: телеграм-канал Игоря Кирноса.