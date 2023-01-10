Водитель БМП из Воронежской области погиб в зоне СВО в ЛНР

Иван Исаченко. Фото: телеграм-канал Игоря Кирноса.

28-летний водитель БМП мотострелкового батальона Иван Исаченко погиб в зоне специальной военной операции в бою в районе поселка Чернопоповка Луганской народной республики. О смерти земляка сообщил в своем телеграм-канале глава Лискинского района Игорь Кирнос.

Иван Исаченко не раз участвовал в боевых операциях, где проявил свою смелость и профессионализм.

Игорь Кирнос выразил соболезнования родным и близким Ивана Сергеевича.

Ранее глава Лискинского района сообщал о гибели рядового Андрея Пыркова. 29-летний разведчик-гранатометчик пал смертью храбрых в ходе СВО в Кременском районе Луганской области.