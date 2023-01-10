СК России возбудил уголовное дело по факту незаконного строительства воронежского свиноводческого комплекса

Наша неравнодушная землячка в аккаунте информационного центра СК России в социальной сети оставила комментарий с просьбой обратить внимание на строительство свиноводческого комплекса ООО «Агроэко-Восток» на территории Осетровского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Там в период Великой Отечественной войны проходили боевые действия, в частности в 1942 году осуществлялась наступательная операция советских войск «Малый Сатурн», а также находятся братские могилы красноармейцев.

В СУ СК России по Воронежской области по результатам процессуальной проверки по данному факту неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводится дополнительная проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить доклад о его предварительных и окончательных результатах.