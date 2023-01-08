В районе Воронежской области проводят проверку по факту строительства возле Осетровского плацдарма

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Следователи организовали проверку по факту возможного нарушения правил застройки на территории в Верхнемамонском районе. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Воронежской области 8 января.

Поводом послужила информация, размещенная ранее в соцсетях. Местная жительница в своем комментарии выразила обеспокоенность строительством аграрного предприятия вблизи Осетровского плацдарма. Комплекс расположен недалеко от дороги М-4 «Дон». Его возвели в 2020 году на месте кровопролитнейших сражений операции «Малый Сатурн» во время Великой Отечественной войны.

- Ранее по данному факту следственными органами регионального управления СК организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации и действиям должностных лиц, - рассказали в СУ СКе.