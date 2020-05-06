В Воронежской области появился новый мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм»

6 Май 2020 2020-05-06T15:12:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Верхнемамонском районе закончили строить мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм». На его месте с 16 по 31 декабря 1942 года была успешно проведена Среднедонская наступательная операция под кодовым названием «Малый Сатурн». Военные историки считают, что она сыграла большую роль в победе в Сталинградской битве. В ходе сражения бойцы Красной армии разгромили итальянские, венгерские и румынские войска.

Концепцию мемориала утвердили в 2018 году на заседании областного организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Воронежской области Александра Гусева. Ее авторами стали архитекторы воронежского бюро «Стадия ПР». Строительство плацдарма и планировали закончить к маю, так что в сроки уложились.

На Осетровском плацдарме установили новую стелу высотой 36 метров. В мемориальный комплекс также вошли центральная аллея с монументальной композицией, обзорная площадка, воинское захоронение № 482, воссозданные на местности окопы. Кроме того, сделали две парковки для автобусов и легковых автомобилей, туалет. Также оборудовали пешеходные тропы, провели озеленение и установили новые фонари и подсветку. На все эти работы выделили 86 миллионов рублей из областной казны.

Вход в мемориальный комплекс.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Мемориальная доска погибшим воинам.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Сказать, что мемориал открыли, нельзя. На время пандемии коронавируса, как известно, на улице находиться не рекомендуют. Но как только зараза отступит, всех жителей области и ее гостей приглашают стать одними из первых посетителей обновленного монументального комплекса. Тем более что и расположен он рядом с трассой «Дон», никуда в дебри заезжать не придется.

Кстати, если на Осетровском плацдарме будет много посетителей, власти обещают оборудовать пешеходный переход к нему, а также сделать часовню и музей.

ИСТОЧНИК KP.RU