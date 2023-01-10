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НовостиПроисшествия10 января 2023 8:17

В Воронежской области женщина, рулившая иномаркой, врезалась в грузовик

Она попала в больницу
Юрий КОЗЛОВ
Вот во что превратился капот "Киа".

Вот во что превратился капот "Киа".

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 9 января, в 00.20 в Богучарском районе случилось ДТП. На 735 километре трассы «Дон» 42-летняя жительница Верхнемамонского района на своем «Киа Сид» ехала со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Она врезалась в находившийся перед ней грузовик «Скания», которым управлял 58-летний житель Краснодара.

"Киа" после аварии перегородила две полосы.

"Киа" после аварии перегородила две полосы.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Женщина получила травмы, ее отвезли на скорой в ближайшую больницу. Шоферу грузовика помощь медиков не потребовалась. Полицейские выясняют, почему жительница Верхнемамонского района не удержала свой автомобиль на безопасной дистанции от «Скании».

Грузовику после ДТП серьезный ремонт не требуется.

Грузовику после ДТП серьезный ремонт не требуется.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 9 января в Воронеже на улице Димитрова после столкновения «Киа Рио» и «Рено-Логан» в больницу попали водители обеих иномарок.